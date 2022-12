The Witch film stasera in tv 4 dicembre: cast, trama, curiosità, streaming

The Witch è il film stasera in tv domenica 4 dicembre 2022 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

The Witch film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 18 agosto 2016

GENERE: Horror

ANNO: 2016

REGIA: Robert Eggers

CAST: Anya Taylor-Joy, Ralph Ineson, Kate Dickie, Harvey Scrimshaw, Ellie Grainger, Lucas Dawson

DURATA: 90 Minuti

The Witch film stasera in tv: trama

Siamo nel 1630, un’intera famiglia del New England si auto esilia e va a vivere sola ai margini di una buia foresta costruendo un’azienda agricola tra intemperie e difficoltà di ogni sorta. La figlia maggiore Thomasin si prenderà cura di Samuel, il piccoletto di famiglia, fino a quando un giorno non lo perderà nella foresta in maniera piuttosto inquietante. Da questo momento si innescheranno delle dinamiche claustrofobiche con tante manifestazioni inspiegabili.

Un neonato scompare, Thomasin all’improvviso assume comportamenti incomprensibili ed il suo fratellino Caleb di 12 anni dice di sentire la voce di Dio. I gemellini Jonas e Mary cantano inquietanti filastrocche e giocano tutto il giorno con il capretto di casa. Persino suor Katherine perde la fede. Gli animali muoiono, il cibo scarseggia e i membri della famiglia si scagliano l’uno contro l’altro. Tutti sembrano soggetti al potere della strega del bosco limitrofo. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

The Witch film stasera in tv: curiosità

Il film è stato girato in soli 25 giorni.

La premessa è basata sulla prima ondata di isteria contro le streghe in America nel New England, avvenuta 62 anni prima del famigerato Processo alle streghe di Salem.

Molti dei dialoghi e della storia del film sono basati su scritti di quell’epoca.

Stephen King ha ammesso di essere stato terrorizzato dal film.

La pellicola ha segnato l’esordio alla regia di Robert Eggers.

The Witch streaming

The Witch streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

The Witch film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili