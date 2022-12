Con l’aiuto del Cielo su Canale 5: dove vedere gli episodi in tv e streaming

CON L’AIUTO DEL CIELO DOVE VEDERE STREAMING. Da martedì 22 novembre 2022 arriva su Canale 5 la fiction con protagonisti Mathieu Spinosi e Sabrina Ouazani. Ecco di seguito dove vedere le puntate in tv, streaming e replica.

Con l’aiuto del Cielo dove vedere gli episodi in tv su Canale 5

Le puntate della fiction Con l’aiuto del Cielo andranno in onda in prima serata su Canale 5 a partire dalle ore 21:15 circa. Sarà possibile seguire la diretta anche in streaming dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva.

Con l’aiuto del Cielo streaming

Inoltre, per Con l’aiuto del Cielo streaming ogni episodio verrà messo in replica on demand gratuito nel sito MediasetPlay. Infine è possibile guardare in streaming diretta e replica delle puntate anche sullo smartphone attraverso l’app MediasetPlay, disponibile per iOS e Android. Per la diretta basta andare in alto nel menù, cliccare su Dirette e selezionare il programma che si vuole vedere. Per le repliche della fiction andare su menù, cliccare su Fiction, selezionare, cliccare nella lettera corrispondente cercare il titolo e il gioco è fatto.

Con l’aiuto del Cielo sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv Con l’aiuto del Cielo in onda su Canale 5 basta andare sull’hashtag ufficiale #ConlaiutodelCielo, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook o Twitter della serie.

