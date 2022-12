Il gioiello nascosto film stasera in tv 6 dicembre: cast, trama, streaming

Il gioiello nascosto è il film stasera in tv martedì 6 dicembre 2022 in onda in serata su . Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il gioiello nascosto film stasera in tv: cast

La regia è di Michael Robison. Il cast è composto da Raechelle Banno, Karina Banno, Ty Wood, Crystal Fox, Kristian Alfonso, Tess Atkins, Christian Michael Cooper, Dean Petriw, Sam Duke, Evan Roderick, Sharon Crandall, June Laporte, Will Verchere-Gopaulsingh, Christian J. Stewart.

Il gioiello nascosto film stasera in tv: trama

Nel quarto film della saga film tratta dai romanzi di V.C. Andrews, best seller che combinano elementi mistero gotico ed epica familiare, Ruby vive una vita serena con Beau, Pearl e i due gemelli, ma non sa che una maledizione incombe sulla sua famiglia, scagliata dalla madre di Paul, che non le perdona la morte del figlio, e da Paul stesso, la cui anima non trova pace. Cresciuta tra i privilegi di New Orleans, Pearl aspira a diventare medico ma, a causa di un incidente che accade a uno dei suoi fratelli, i suoi sogni sono in serio pericolo e la madre Ruby torna ancora una volta al Bayou, misteriosa palude del delta del Mississippi in Louisiana. Quando poi uno dei suoi fratelli più piccoli si ammala gravemente, Pearl dovrà mettersi sulle tracce di Ruby e scoprire i misteriosi segreti del suo passato.

Il gioiello nascosto streaming

Il gioiello nascosto streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili