Sconnessi film stasera in tv 7 dicembre: cast, trama, curiosità, streaming

Sconnessi è il film stasera in tv mercoledì 7 dicembre 2022 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Sconnessi film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 22 febbraio 2018

GENERE: Commedia

ANNO: 2017

REGIA: Christian Marazziti

CAST: Fabrizio Bentivoglio, Ricky Memphis, Carolina Crescentini, Stefano Fresi, Eugenio Franceschini, Antonia Liskova, Benedetta Porcaroli, Giulia Elettra Gorietti, Maurizio Mattioli, Lorenzo Zurzolo, Daniela Poggi

DURATA: 90 minuti

Sconnessi film stasera in tv: trama

Ettore (Fabrizio Bentivoglio), famoso scrittore nemico assoluto del mondo di internet, in occasione del suo compleanno riunisce tutta la famiglia nel suo chalet in montagna. L’intento di Ettore è di favorire la nascita di un rapporto tra la sua seconda moglie, Margherita (Carolina Crescentini), incinta al settimo mese, e i suoi due figli. Uno Claudio (Eugenio Franceschini) è un giocatore di poker on line, e Giulio (Lorenzo Zurzolo), è un liceale nerd e introverso. Si uniscono all’eccentrico gruppo di famiglia anche Achille (Ricky Memphis), fratellastro di Margherita appena cacciato di casa dalla moglie, e Tea (Giulia Elettra Gorietti), giovane fidanzata di Claudio e devota fan di Ettore.

C’è anche Olga (Antonia Liskova), l’affidabilissima tata ucraina, con la figlia Stella (Benedetta Porcaroli), adolescente dipendente dai social network. A sorpresa arriva anche Palmiro (Stefano Fresi), il fratello bipolare di Margherita e Achille, fuggito dalla casa di riposo. Nella località montana la connessione internet non è stabile e questo crea un grande disagio per tutti i presenti. L’assenza di connessione poorta in superficie i segreti e le convinzioni dei protagonisti che si troveranno di fronte a tutte le loro insicurezze e dovranno resettare e ripartire.

Sconnessi recensione

Il film affronta un tema assolutamente attuale e spinoso quale quello della dipendenza da internet e dai social. Per quanto la tecnologia porta dei vantaggi consentendo rapporti a distanza in tempo reale (videochiamate, chat, sms…), c’è anche un altro verso della medaglia: l’informatizzazione può avere effetti pesanti sulle capacità di intrattenere rapporti sociali reali e diretti. Questa commedia “agrodolce” tocca problematiche attuali e sempre più evidenti nelle relazioni sociali e familiari. Le musiche originali del film sono di Stefano Switala, musicista fortemente voluto dal regista per la sua versatilità e capacità di scrivere temi musicali di forte impatto, in grado di esaltare i diversi registri emotivi che si intrecciano nella storia.

Sconnessi film stasera in tv: curiosità

Il 22 febbraio 2018 si celebra una giornata molto particolare, lo Sconnessi Day #sconnessiday. Un giorno intero senza wi-fi è una sorta di sfida che viene proposta, nonchè un esperimento sociale per sensibilizzare, soprattutto i giovani, ad un corretto uso della tecnologia e dei cellulari.

La nomofobia è una nuova paura che rischia di cogliere le nuove generazioni abituate ad avere sempre lo smartphone a portata di mano. Uno studio ha dimostrato che solo nel Regno Unito soffre di nomofobia più del 53% della popolazione dotata di cellulare.

Sconnessi streaming

Sconnessi streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Sconnessi film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili