The Keeper La leggenda di un portiere film stasera in tv 7 dicembre: cast, trama, streaming

The Keeper La leggenda di un portiere è il film stasera in tv mercoledì 7 dicembre 2022 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

The Keeper La leggenda di un portiere film stasera in tv: cast

La regia è di Marcus H. Rosenmueller. Il cast è composto da Julian Sands, Butz Ulrich Buse, David Kross, Freya Mavor, John Henshaw, Harry Melling, Michael Socha, Dave Johns, Barbara Young, Chloe Harris, Mikey Collins, Dervla Kirwan, Gary Lewis, Angus Barnett, Olivia-Rose Minnis, David Schütter.

The Keeper La leggenda di un portiere film stasera in tv: trama

L’incredibile storia vera di Bert Trautmann, soldato tedesco e prigioniero di guerra che, in pieno dopoguerra britannico, diventerà il portiere del Manchester City nonché icona del calcio mondiale. Migliaia di tifosi, molti dei quali ebrei, non riuscivano ad accettare un ex nazista come ultimo difensore della loro squadra ma Bert non voleva darsi per vinto. Grazie all’amore per Margaret, una donna inglese, riuscirà a superare i pregiudizi e a portare il suo Manchester City alla finale della FA Cup del 1956 contro il Birmingham City, disputata allo stadio Wembley di Londra. Il Regno Unito avrebbe assistito ad una partita decisiva, all’insegna del puro spettacolo.

The Keeper La leggenda di un portiere streaming

The Keeper La leggenda di un portiere streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

The Keeper La leggenda di un portiere film stasera in tv: trailer

