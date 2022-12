Diversi come due gocce d’acqua film stasera in tv 8 dicembre: cast, trama, streaming

Diversi come due gocce d’acqua è il film stasera in tv giovedì 8 dicembre 2022 in onda in prima serata su Rai 1 per il ciclo Purchè finisca bene. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Diversi come due gocce d’acqua film stasera in tv: cast

La regia è di Luca Lucini. Il cast è composto da Thomas Trabacchi, Giovanni Esposito, Alessio Lapice, Gianluca Di Gennaro, Monica Nappo, Chiara Celotto, Susy Del Giudice.

Diversi come due gocce d’acqua film stasera in tv: trama

Alessio Lapice è Gaetano, giovane rampollo di nobile famiglia partenopea, in procinto di partire per Francoforte dove lo attende un prestigioso lavoro deciso da suo padre Giorgio (Thomas Trabacchi).

Ma, quasi ad assecondare un desiderio inconscio, un incidente compromette la partenza del ragazzo: investe la bella Sharon (Chiara Celotto), di estrazione assai più umile ma di carattere deciso, e si trova così costretto a soddisfare le sue richieste per non far scoprire a suo padre che guaio ha combinato.

Diversi come due gocce d’acqua streaming

Diversi come due gocce d’acqua streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

