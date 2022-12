Incastrati serie stasera in tv 8 dicembre: cast, trama, streaming

Incastrati è la serie di Ficarra e Picone stasera in tv giovedì 8 dicembre 2022 in onda in serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Incastrati serie stasera in tv: cast

La regia è di Salvo Ficarra e Valentino Picone. Il cast è composto da Salvo Ficarra, Valentino Picone, Marianna di Martino, Anna Favella, Tony Sperandeo, Maurizio Marchetti, Mary Cipolla, Domenico Centamore e Sergio Friscia.

Incastrati serie stasera in tv: trama

Padre Santissimo, scoperto il legame fra Salvo, Valentino e il vicequestore Agata Scalia, decide di tenerli in vita e di sfruttarli per carpire informazioni e novità sulle indagini. Salvo e Valentino, il giorno dopo, accompagnano Agata in commissariato e qui Valentino viene riconosciuto. Per i due le cose si mettono molto male e vengono sbattuti in cella. Salvo quindi propone un’idea bizzarra al Procuratore: per catturare Padre Santissimo, lui e Valentino, che godono della fiducia del boss, si infiltreranno nella cosca. Qualcosa, però, non va secondo i piani, e per Agata inizia una folle corsa contro il tempo per salvare la vita di Salvo e Valentino, ormai condannati a morte dal boss.

Incastrati streaming

Incastrati streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Incastrati serie stasera in tv: trailer

