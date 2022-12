Stasera in tv venerdì 9 dicembre 2022 torna S.W.A.T. in chiaro su Rai 2, la serie tv targata CBS con gli episodi inediti della quinta stagione. Ecco di seguito trama e anticipazioni sulle puntate. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

S.W.A.T. serie tv su Rai 2: trama episodi 9 dicembre 2022

S.W.A.T. stagione 5 episodio 19 Tutto in famiglia. Durante una sparatoria viene ucciso un giudice, vecchio amico di Hicks. A breve distanza, avviene un’altra sparatoria. La SWAT comincia a indagare, potrebbe trattarsi di una vendetta con delle radici molto lontane nel tempo. Intanto Terry, il fratello di Luca, viene arrestato per furto con scasso. Furto che gli era stato commissionato dalla sua nuova ragazza April. Luca è costretto a intervenire e le cose non sembrano promettere nulla di buono.

S.W.A.T. stagione 5 episodio 20 Dubbi. Due ragazzini si introducono in una casa e grazie a loro la SWAT scopre che il proprietario di casa, Sergio Molina, è un trafficante di armi. Quest’ultimo, ha da poco concluso un grande affare. Ha venduto armi per 60.000 dollari ad un certo Tom Byrd uscito erroneamente di prigione. Byrd, vuole vendicare suo padre che si è suicidato quando la fattoria di famiglia è fallita. Intanto Chris viene chiamata da mamma Pina che si trova in ospedale.

