La serie tv Delitti in Paradiso va in onda in chiaro su Rai 2 lunedì 12 dicembre 2022 su Rai 2 con gli episodi della undicesima stagione. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi.

Delitti in Paradiso serie tv su Rai 2: trama episodi 12 dicembre 2022

Delitti in Paradiso Speciale Natalizio – Feste con delitto. E’ Natale nell’assolata Saint Marie e Neville si sta preparando per tornare a Manchester e trascorrere le feste con la famiglia, ma i suoi piani vengono stravolti quando un bilionario, magnate delle spedizioni, muore in circostanze misteriose. E il caso è destinato a diventare ancora più intricato quando, in quel di Londra, un autista di minicab riceve una cartolina di Natale con un messaggio inquietante all’interno che ribalta le indagini. Con Florence in partenza (e qui si riprende il finale della decima stagione) e quindi un membro della squadra in meno, il Commissario decide di richiamare l’agente in pensione Dwayne Myers.

