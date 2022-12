Il Campione film stasera in tv 12 dicembre: cast, trama, curiosità, streaming

Il Campione è il film stasera in tv lunedì 12 dicembre 2022 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il Campione film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Commedia, Drammatico

ANNO: 2019

REGIA: Leonardo D’Agostini

CAST: Stefano Accorsi, Andrea Carpenzano, Massimo Popolizio, Ludovica Martino, Mario Sgueglia, Anita Caprioli, Camilla Semino Favro

DURATA: 105 Minuti

Il Campione film stasera in tv: trama

Giovanissimo, pieno di talento, indisciplinato, ricchissimo e viziato. Christian Ferro è IL CAMPIONE, una rockstar del calcio tutta genio e sregolatezza, il nuovo idolo che ha addosso gli occhi dei tifosi di mezzo mondo. Valerio, solitario e schivo, con problemi economici da gestire e un’ombra del passato che incombe sul presente, è il professore che viene assegnato al giovane goleador quando – dopo l’ennesima bravata – il presidente del club decide che è arrivato il momento di impartirgli un po’ di disciplina, attraverso una tappa fondamentale per un ragazzo della sua età, l’esame di maturità. I due, che non potrebbero essere più diversi l’uno dall’altro, si troveranno legati a doppio filo, generando un legame che farà crescere e cambiare entrambi.

Il Campione recensione

Nonostante il titolo questo non è un film sul calcio, ma una storia incentrata sul valore dell’amicizi. La trama è ispirata al romanzo di formazione e mostra il mondo del calcio in uno dei suoi lati più seri e drammatici. Viene messa in luce il mutamento antropologico della figura del calciatore e come viene interpretato dalla società di oggi: una celebrity proprio come le rockstar e le popstar. Il giovane regista Leonardo D’Agostini, autore anche del soggetto insieme ad Angela Lattanzi, si è ispirato alle vicende del calciatore Balotelli di qualche anno fa. Molto positiva è la valutazione della recitazione dei due attori protagonisti: Stefano Accorsi che ha già recitato in film su argomenti sportevi (Veloce come il vento) e Andrea Carpenzano che è uno dei giovani attori più promettenti del momento (ha recitato un piccolo ruolo ne Il permesso – 48 ore fuori di Claudio Amendola e poi in Tutto quello che vuoi di Francesco Bruni e ne La Terra dell’Abbastanza dei fratelli D’Innocenzo). Buona anche la performance di Anita Caprioli.

Il Campione film stasera in tv: curiosità

La pellicola rappresenta l’esordio nella regia di un lungometraggio del giovane D’Agostini che prima di questo lavoro è stato sceneggiatore ed editor per serie tv come Il tredicesimo apostolo, Solo e Rosy Abate e ha diretto videoclip, corti e spot.

Il regista D’Agostini è un tifoso della Roma dove gioca il protagonista del film Christian Ferro. La Roma ha messo a disposizione di troupe e cast il suo quartier generale a Trigoria.

Il Campione streaming

Il Campione streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Il Campione film stasera in tv: trailer

