Il principe dimenticato film stasera in tv 14 dicembre: cast, trama, streaming

Il principe dimenticato è il film stasera in tv mercoledì 14 dicembre 2022 in onda in prima serata su Rai 2.

Il principe dimenticato film stasera in tv: cast

La regia è di Michel Hazanavicius. Il cast è composto da Omar Sy, Bérénice Bejo, François Damiens, Sarah Gaye, Keyla Fala, Néotis Ronzon, Philippe Vieux, Philippe Uchan, Lionel Laget, Philippe Herisson.

Il principe dimenticato film stasera in tv: trama

La vita di Djibi, padre single, ruota attorno alla figlia di sette anni, Sofia. Ogni notte l’uomo racconta alla bambina una favola della buonanotte, ambientata nel fantastico mondo di “Storyland”, in cui Djibi si trasforma nel coraggioso Principe Azzurro. Il racconto si sposta poi di cinque anni con Sofia che è ormai uscita dalla dolce età dell’infanzia per abbracciare quella più difficile dell’adolescenza e ormai è una giovanissima ragazza che non ha bisogno più del padre per ascoltare delle storie, dato che inizia a inventarne di sue. In questi racconti, però, non è più Djibi a rivestire il ruolo principale, tanto che l’uomo si renderà presto conto che dovrà trovare un altro modo per essere ancora una volta l’eroe della vita di sua figlia. E il suo personaggio dovrà affrontare la più eroica delle imprese: cercare di restare nelle storie di Sofia.

Il principe dimenticato streaming

Il principe dimenticato streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Il principe dimenticato film stasera in tv: trailer

