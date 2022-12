Il laureato film stasera in tv 15 dicembre: cast, trama, curiosità, streaming

Il laureato è il film stasera in tv giovedì 15 dicembre 2022 in onda in seconda serata su Rete 4. La pellicola di Mike Nichols ha come protagonisti Anne Bancroft e Dustin Hoffman. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il laureato film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Graduate

GENERE: Commedia, Drammatico, Sentimentale

ANNO: 1967

REGIA: Mike Nichols

CAST: Anne Bancroft, Dustin Hoffman, Katharine Ross, William Daniels, Murray Hamilton, Elizabeth Wilson, Brian Avery, Walter Brooke, Norman Fell, Alice Ghostley, Marion Lorne, Richard Dreyfuss, Buck Henry

DURATA: 105 Minuti

Il laureato film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Benjamin Braddock, giovane di ricca famiglia, torna a casa a Pasadena dopo il conseguimento della laurea. Per festeggiare l’evento viene organizzata una festa con tutti gli amici dei suoi genitori. Tra questi c’è la signora Robinson, moglie del socio di suo padre. La signora con una scusa si fa riaccompagnare a casa dal ragazzo e ne approfitta senza scrupoli. Dopo qualche giorno Ben chiama la signora Robinson e si incontrano in un hotel dove poi continueranno a vedersi regolarmente.

La signora Robinson rivela a Ben che ormai il rapporto tra lei e il marito non esiste più, dormono in camere separate. Dopo qualche mese il padre di Ben viene a sapere che la figlia dei Robinson, Elaine, sta per tornare da Berkeley. Propone al figlio di uscire con lei o in alternativa di vedersi tutti insieme per una cena. Ben decide di uscire con Elaine, suscitando la gelosia e l’ira della signora Robinson che…

Il laureato film stasera in tv: curiosità

Il film ha vinto un Oscar alla Migliore regia a Mike Nichols, ma ha ricevuto diverse nomination ad attori, sceneggiatura e fotografia. Ha invece sbancato i Golden Globe, dove ha vinto come Miglior film commedia o musicale, Migliore regia, Miglior attrice in un film commedia o musicale a Anne Bancroft, Miglior attore debuttante a Dustin Hoffman, Miglior attrice debuttante a Katharine Ross.

La pellicola è basata sull’omonimo romanzo di Charles Webb.

Il film è stato scelto per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti d’America. Inoltre è stato inserito nella classifica dei migliori cento film statunitensi di tutti i tempi dall’American Film Institute.

La celebre colonna sonora è cantata di Simon & Garfunkel.

Il laureato streaming

Il laureato streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Il laureato film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili