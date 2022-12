La mummia Il ritorno film stasera in tv 15 dicembre: cast, trama, curiosità, streaming

La mummia Il ritorno è il film stasera in tv giovedì 15 dicembre 2022 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

La mummia Il ritorno film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Mummy Returns

USCITO IL: 11 maggio 2001

GENERE: Avventura

ANNO: 2001

REGIA: Stephen Sommers

CAST: Brendan Fraser, Rachel Weisz, John Hannah, Arnold Vosloo, Oded Fehr, Dwayne Johnson, Freddie Boath, Patricia Velazquez, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Shaun Parkes, Aharon Ipalé, Tom Fisher, Alun Armstrong, Joe Dixon, Quill Roberts, Bruce Byron

DURATA: 130 Minuti

La mummia Il ritorno film stasera in tv: trama

Londra, 1933. Sono passati dieci anni dall’avventura di Rick ed Evelyn in Egitto. Ora i due sono sposati, vivono nella capitale inglese e hanno un figlio di 8 anni, Alex. Tutto sembra andare per il meglio fino a quando una misteriosa donna, Meela, mette in atto un mistico rituale e risveglia nuovamente lo spirito di Imhotep. E questa volta sarà ancora peggio della precedente. Un’altro guerriero scenderà in campo. Qualcuno che, fino ad ora, sembrava appartenere solo al mito: il leggendario Re Scorpione, invincibile servo di Anubi.

Unite le forze, Imhotep e Meela, intendono distruggere il Re, impossessarsi della sua armata e soggiogare il genere umano. Per la famiglia Connell inizia una corsa contro il tempo. Riusciranno Rick ed Evelyn a fermare i piani di Imhotep? O sarà il sacerdote ad avere la meglio? O, peggio ancora, vedremo il Re Scorpione marciare con il suo esercito alla conquista della Terra?

La mummia Il ritorno film stasera in tv: curiosità

La pellicola è il secondo capitolo della trilogia de La mummia con Brendan Fraser, seguito da La mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone (2008). In questo film vediamo per la prima volta sul grande schermo l’ex wrestler Dwayne Johnson, che in seguito ha ripreso il ruolo come protagonista nello spin-off Il Re Scorpione.

La mummia Il ritorno streaming

La mummia Il ritorno streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

La mummia Il ritorno film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili