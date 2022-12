Se mi lasci ti sposo film stasera in tv dicembre: cast, trama, streaming

Se mi lasci ti sposo è il film stasera in tv giovedì 15 dicembre 2022 in onda in prima serata su Rai 1. LA pellicola fa parte del nuovo ciclo Purchè finisca bene. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Se mi lasci ti sposo film stasera in tv: cast

La regia è di Matteo Oleotto. Il cast è composto da Pia Engleberth, Paolo Calabresi, Alessio Vassallo, Bebo Storti, Marina Massironi, Sara Lazzaro, Paolo Bernardini, Emmanuel Dimayuga.

Se mi lasci ti sposo film stasera in tv: trama

Se mi lasci ti sposo racconta la storia di Giulia e Marco, una coppia in crisi come tante, che continua a stare insieme per inerzia. Anche perché separarsi costa caro, non solo per il prezzo emotivo: due case, spese multiple, il doppio delle bollette. Bisogna poterselo permettere, e Giulia e Marco, trentenni precari e affaticati, sono anche in crisi economica. Ma ecco che Giulia ha un’idea: se non hanno soldi per separarsi, potrebbero sposarsi per finta e approfittare così dei regali dei generosi parenti. Sì, ma come?

Se mi lasci ti sposo streaming

Se mi lasci ti sposo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

