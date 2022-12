Sex And The City 2 film stasera in tv 15 dicembre: cast, trama, curiosità, streaming

Sex And The City 2 è il film stasera in tv giovedì 15 dicembre 2022 in onda in seconda serata su Canale 5.. Di seguito ecco scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV

Sex And The City 2 film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Sex and the City 2

DATA USCITA: 28 maggio 2010

GENERE: Commedia

ANNO: 2010

REGIA: Michael Patrick King

CAST: Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis, Cynthia Nixon, Chris Noth, Evan Handler, David Eigenberg, Minglie Chen, Mario Cantone, Willie Garson, Liza Minnelli, Michael T. Weiss

DURATA: 146 Minuti

Sex And The City 2 film stasera in tv: trama

Carrie vive felicemente la sua vita coniugale con Mr. Big, anche se è ossessionata dal timore di trasformarsi in una “noiosa vecchia coppia sposata”. Charlotte inizia a esaurirsi quando la figlia più piccola non smette di fare i capricci. Miranda ha qualche problema al lavoro a causa di un nuovo socio anziano che non sta al passo con le donne, Samantha è alle prese con la menopausa e coi problemi che derivano dai suoi 52 anni. Un viaggio in Medio Oriente è quello che serve alle quattro amiche.

Sex And The City 2 film stasera in tv: curiosità

Il cast comprende tutti i protagonisti della serie tv, più alcuni personaggi creati appositamente per il film.

Ci sono numerori camei di attori famosi tra cui Liza Minnelli nella parte di sé stessa

Miley Cyrus nella parte di sé stessa, Tim Gunn nella parte di sé stesso, Penélope Cruz nella parte di Carmen Garcia Carrion, Michael T. Weiss nella parte di uomo al bar, David Alan Basche nella parte di David.

Sex And The City 2 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Sex And The City 2 film stasera in tv: trailer

