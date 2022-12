Wolf Call Minaccia in alto mare film stasera in tv dicembre: cast, trama, streaming

Wolf Call Minaccia in alto mare è il film stasera in tv giovedì 15 dicembre 2022 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Wolf Call Minaccia in alto mare film stasera in tv: cast

La regia è di Antonin Baudry. Il cast è composto da François Civil, Omar Sy, Mathieu Kassovitz, Reda Kateb, Paula Beer, Alexis Michalik, Jean-Yves Berteloot, Damien Bonnard.

Wolf Call Minaccia in alto mare film stasera in tv: trama

E’ la storia di un giovane uomo che ha il raro dono di riconoscere ogni suono che sente. A bordo di un sottomarino nucleare francese ogni cosa dipende da lui ed è per questo viene chiamato come “l’orecchio d’oro”. Tutti lo reputano il migliore, finché un giorno non commette un errore che mette l’equipaggio in pericolo di vita. Per cercare di recuperare la fiducia dei suoi compagni, finirà per mettersi in una situazione ancora più drammatica. Nel mondo della dissuasione nucleare e della disinformazione, si ritroveranno tutti intrappolati in un ingranaggio incontrollabile.

Wolf Call Minaccia in alto mare streaming

Wolf Call Minaccia in alto mare streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Wolf Call Minaccia in alto mare film stasera in tv: trailer

