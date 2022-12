BLUE BLOODS EPISODI 17 DICEMBRE. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 sabato 17 dicembre 2022 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Blue Bloods serie tv su Rai 2: trama episodi 17 dicembre 2022

Blue Bloods Stagione 12 episodio 15 A casa nostra. Un malvivente che deruba le vecchiette viene scagionato, ma Anthony non si dà pace finché non lo coglie sul fatto e lo scaraventa “involontariamente” giù dalle scale. Jamie cerca di impedire che un agente venga preso in giro dai colleghi per le sue origini filippine, alienandosi le simpatie di tutti. Danny e Baez cercano di rintracciare una madre separata, in fuga con la figlia perché convinta di rischiare l’arresto in quanto immigrata irregolare. Frank cerca di far capire a una folla scolastica inferocita che le guardie in servizio a scuola, non sono dei nemici ma tutelano la sicurezza dei ragazzi.

Blue Bloods Stagione 12 episodio 16 Sapersi perdonare. Eddie interviene per l’ennesima volta per sedare una rissa tra vicini. Quando, poche ore dopo, uno di loro viene ucciso Eddie affianca Danny nelle indagini. Peterson, il superiore di Anthony decide di andare in pensione e propone a Anthony di subentrargli come investigatore capo. Erin accoglie la notizia con perplessità temendo che si tratti di una manovra della Crawford per metterla in difficoltà. Angela Reddick viene gravemente ferita e tutto lo staff di Frank si sente in colpa per averla allontanata da quartier generale.

