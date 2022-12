Fantozzi film stasera in tv 19 dicembre: cast, trama, curiosità, streaming

Fantozzi va in onda stasera in tv lunedì 19 dicembre 2022 in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Fantozzi film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Commedia, Comico

ANNO: 1975

REGIA: Luciano Salce

CAST: Paolo Villaggio, Anna Mazzamauro, Liù Bosisio, Gigi Reder, Umberto D’Orsi, Plinio Fernando, Giuseppe Anatrelli, Paolo Paoloni

PAESE: Italia

DURATA: 100 Minuti

Fantozzi film stasera in tv: trama

L’impiegato Ugo Fantozzi (Paolo Villaggio) è uno dei più bistrattati impiegati della mega azienda nella quale lavora. E’ sempre arrendevole e disponibile e per questo tutti si approfittano di lui, soprattutto i suoi colleghi più sfaticati. Il povero Fantozzi arriva al lavoro già sfiancato dalla lotta quotidiana con autubus superaffollati ed intoppi di ogni tipo. Quando arriva in ufficio la situazione peggiora soffocato da pile di pratiche da sbrigare. Ma in famiglia le cose non vanno meglio. La moglie è sfiorita e non più desiderabile, mentre la figlia è terribilmente brutta anche agli occhi paterni. Fantozzi deve poi subire le iniziative del suo collega Filini (Gigi Reder) tra cui squallide gite aziendali, noiose partite di calcio scapoli-ammogliati e tristissime feste di fine anno. Per fortuna la collega Silvani (Anna Mazzamauro) gli serbirà delle sorprese…

Fantozzi film stasera in tv: curiosità

Il film uscì al cinema il 27 marzo 1975 ed ebbe un grandissimo successo di pubblico.

La pellicola è stata selezionata nel 2008 tra i 100 film italiani da salvare.

Anna Mazzamauro è stata nominata come migliore attrice non protagonista ai Nastri d’argento 1976 per la sua interpretazione nel film.

Fantozzi streaming

Fantozzi streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Fantozzi film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=Z2NLtsmTdwQ

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili