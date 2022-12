Le streghe film stasera in tv dicembre: cast, trama, streaming

Le streghe è il film stasera in tv martedì 20 dicembre 2022 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Le streghe film stasera in tv: cast

La regia è di Robert Zemeckis. Il cast è composto da Anne Hathaway, Octavia Spencer, Jahzir Bruno, Stanley Tucci, Codie-Lei Eastick, Chris Rock, Charles Edwards.

Le streghe film stasera in tv: trama

Un giovane, rimasto orfano, è costretto a trasferirsi a Demopolis, paesino di campagna dell’Alabama. Qui va a vivere con sua nonna (Octavia Spencer), con la quale ha un ottimo rapporto. Per caso i due incontrano un gruppo di donne dall’aria raffinata e scoprono, grazie alla bravura della nona a leggere alcuni indizi, che sono in realtà delle streghe. La nonna, per cercare di tutelare il nipote, decide di trascorrere qualche giorno in una vicina località balneare. Chiaramente non sanno che il luogo è il medesimo scelto dalla Strega Suprema (Anne Hathaway) per riunire in un’assemblea con le sue colleghe, provenienti da diverse parti del mondo. Lo scopo del convegno è quello di attuare un diabolico piano…

Le streghe streaming

Le streghe streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Le streghe film stasera in tv: trailer

