Arnoldo Mondadori I libri per cambiare il mondo film stasera in tv 21 dicembre: cast, trama, streaming

Arnoldo Mondadori I libri per cambiare il mondo è il film stasera in tv mercoledì 21 dicembre 2022 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Arnoldo Mondadori I libri per cambiare il mondo film stasera in tv: cast

La regia è di Michele Placido, Flavio Parenti, Valeria Cavalli, Brenno Placido, Rodolfo Corsato, Luca Morello, Stefano Skalkotos, Davide Lorino, Lucia Batassa, Mimmo Mancini.. Il cast è composto da Michele Placido, Flavio Parenti, Valeria Cavalli, Brenno Placido, Rodolfo Corsato, Luca Morello, Stefano Skalkotos, Davide Lorino, Lucia Batassa, Mimmo Mancini.

Arnoldo Mondadori I libri per cambiare il mondo film stasera in tv: trama

Il film ripercorre la storia esemplare di uno dei più importanti pionieri dell’industria editoriale italiana, un “self made man”, figlio di un ciabattino di Ostiglia, costretto all’età di dieci anni ad abbandonare la scuola, che con la sua straordinaria visione imprenditoriale ha creato una delle maggiori industrie culturali d’Europa, partendo da un grande sogno: portare i libri e la lettura nelle case di tutti gli italiani. Intrecciando narrazione fiction, documenti di repertorio e interviste a importanti testimoni, la docu-fiction racconta la grande storia imprenditoriale e umana di Arnoldo Mondadori (Michele Placido): l’infanzia segnata dalla deprivazione, gli esordi come ragazzo di bottega in una tipografia, l’incontro con la moglie Andreina Monicelli – interpretata da Valeria Cavalli e infine la maturità e il successo come editore, che coinvolgerà anche il rapporto conflittuale con il figlio primogenito Alberto.

Arnoldo Mondadori I libri per cambiare il mondo streaming

Arnoldo Mondadori I libri per cambiare il mondo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Arnoldo Mondadori I libri per cambiare il mondo film stasera in tv: trailer

