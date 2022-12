Storia d’inverno film stasera in tv 22 dicembre: cast, trama, streaming

Storia d’inverno è il film stasera in tv giovedì 22 dicembre 2022 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Storia d’inverno film stasera in tv: cast

La regia è di Akiva Goldsman. Il cast è composto da Colin Farrell, Jessica Brown Findlay, Russell Crowe, Will Smith, Matt Bomer, William Hurt, Eva Marie Saint, Jennifer Connelly, Kevin Durand, Kevin Corrigan, Lucy Griffiths, Graham Greene, Rob Campbell, Caitlin Dulany.

Storia d’inverno film stasera in tv: trama

Una storia d’amore che percorre quasi un secolo. Una fiaba per adulti intrisa di magia. Non ci sono principi azzurri, ma un ladro, Peter Lake, abile come pochi. Tutto ha inizio nel 1916, a New York. Peter, in fuga dal suo maligno e potente ex mentore, Pearly, si accinge a mettere a segno quello che sarà il suo ultimo colpo. Entra in un’elegante abitazione in Central Park per derubarla. Pensa di non trovarvi nessuno dentro e invece incontra lei. Capelli rossi, giovane e bellissima. E’ Beverly. Non è per nulla impaurita alla sua vista. Lui rimane folgorato. E’ subito amore. Ma Beverly è gravemente malata, pochi mesi la separano dalla morte…

Storia d’inverno streaming

Storia d’inverno streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Storia d’inverno film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=4oh7n942bHQ

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili