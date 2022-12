Mia moglie è una Strega film stasera in tv 24 dicembre: cast, trama, streaming

Mia moglie è una Strega è il film stasera in tv sabato 24 dicembre 2022 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Mia moglie è una Strega streaming

Mia moglie è una Strega streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Mia moglie è una Strega film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: commedia, comico

ANNO: 1980

REGIA: Pipolo, Castellano

CAST: Eleonora Giorgi, Renato Pozzetto, Helmut Berger, Lia Tanzi, Renzo Rinaldi, John Stacy, Sonia Otero, Raimondo Penne, Vittorio Bisogno

DURATA: 93 Minuti

Mia moglie è una Strega film stasera in tv: trama

Ad un sabba di streghe manca la tredicesima, Finnicella che, caduta nelle mani dell’Inquisizione, viene indotta a confessare dal cardinale Emilio Altieri. Bruciata sul rogo, Finnicella ottiene dal diavolo Asmodeo il permesso di rivivere ai nostri giorni. Avendo incontrato casualmente Emilio Altieri, Finnicella gli si mette alle costole e, lo costringe ad assumerla come segretaria. La streghetta tuttavia non riesce a strappare l’Altieri da Tania Grisanti; la ex sposa di Roberto, ora sua fidanzata.

Finnicella non abbandona la partita e, nel corso della cerimonia nuziale, riesce a ricostruire il matrimonio di Tania e Roberto e ad avere tutto per sè, Emilio. Mentre sono in viaggio di nozze a Parigi, Asmodeo richiama la strega al suo dovere e, dato il suo rifiuto, perchè innamorata, lui stesso uccide Finnicella in modo che ne venga incolpato l’Altieri. Finnicella, che, come ogni donna, “ne sa una più del diavolo”, induce Asmodeo a mettere la testa sotto la ghigliottina e lo decapita…

Mia moglie è una Strega film stasera in tv: curiosità

Si tratta di un remake (anche se mai dichiarato) di Ho sposato una strega, film del 1942 di René Clair.

