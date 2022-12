La famiglia Von Trapp Una vita in musica film stasera in tv 26 dicembre: cast, trama, streaming

La famiglia Von Trapp Una vita in musica è il film stasera in tv lunedì 26 dicembre 2022 in onda in seconda serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

La famiglia Von Trapp Una vita in musica film stasera in tv: cast

La regia è di Ben Verbong. Il cast è composto da Matthew Macfadyen, Rosemary Harris, Eliza Bennett, Yvonne Catterfeld.

La famiglia Von Trapp Una vita in musica film stasera in tv: trama

L’anziana Agathe von Trapp racconta la sua vita alla giovane nipote americana Kirsty: Agathe, con una grande passione per il canto, è cresciuta in Austria con i numerosi fratelli e sorelle e, alla morte dell’amata madre, si prende cura della casa e di suo padre Georg von Trapp, eroe austriaco nella Prima Guerra Mondiale. L’uomo trova un nuovo amore, e una madre per i suoi figli, nell’istitutrice Maria. Sono anni drammatici e violenti: Hitler vuole annettere l’Austria alla Germania.

La famiglia Von Trapp Una vita in musica film stasera in tv: curiosità

Il film si ispira al romanzo autobiografico del 1949 della cantante austriaca Maria Augusta Trapp, che a sua volta ispirò la celebre pellicola Tutti insieme appassionatamente (The Sound of Music) con Julie Andrews.

La famiglia Von Trapp Una vita in musica streaming

La famiglia Von Trapp Una vita in musica streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili