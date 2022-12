L’attimo fuggente film stasera in tv 28 dicembre: cast, trama, streaming

L’attimo fuggente è il film stasera in tv mercoledì 28 dicembre 2022 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV

L’attimo fuggente film stasera in tv: cast

La regia è di Peter Weir. Il cast è composto da Robin Williams, Robert Sean Leonard, Ethan Hawke, Josh Charles, Gale Hansen, Dylan Kussman, Allelon Ruggiero, James Waterston, Norman Lloyd, Kurtwood Smith.

L’attimo fuggente film stasera in tv: trama

Durante l’autunno del 1959 arriva all’elitaria Accademia Welton sulle colline del Vermont il professor John Keating, i cui metodi insoliti di insegnamento delle materie umanistiche sollevano diversi dissensi, in particolare dal preside Nolan e dalle famiglie. I giovani studenti, però, rimangono immediatamente affascinati da Keating sia per la sua simpatia sia per le sue idee: per lui, infatti, la poesia è ciò che permette di sviluppare lo spirito creativo nei ragazzi e la capacità di fare scelte ponderate della vita. Sette allievi lo seguono con grandissimo interesse capeggiati da Neil Perry, che da sempre viene dominato da un padre eccessivamente autoritario. I ragazzi hanno fondato la Società dei Poeti Estinti e si ritrovano di notte in una grotta per leggere e recitare le poesie di grandi autori come alcuni versi scritti da loro stessi. Presto però ci saranno gravi conseguenze..

L’attimo fuggente streaming

L’attimo fuggente streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

L’attimo fuggente film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili