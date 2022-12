SISSI 2 PRIMA PUNTATA. Arriva in prima serata su Canale 5 stasera in tv martedì 28 dicembre 2022 la seconda stagione della serie tv tedesca andata in onda sulla piattaforma RTL+. Di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE

Sissi 2: trama e anticipazioni episodi 28 dicembre 2022

Sissi 2 trama episodio 2. Finalmente arriva l’erede al trono! Ma quello che per Sissi e Franz dovrebbe essere un momento gioioso, viene oscurato da nuove lotte di potere in Europa: Bismarck minaccia di spingere l’Austria in una nuova guerra. Sissi cerca con tutte le sue forze di essere presente sia per il marito che il popolo ma, sebbene ami Franz e dimostri più e più volte il suo talento diplomatico, la sua vita è sempre quella di un uccello chiuso in una gabbia dorata.

Sissi 2 trama episodio 2. Sissi si reca in Ungheria per accertarsi che il Conte Andrassy si schiererà dalla parte dell’Austria nel caso di una guerra contro la Prussia. I ribelli ungheresi però, in combutta con la sorella del Conte, si preparano a ucciderla. In contemporanea, Franz apprende che Re Ludwig si rifiuta di concedergli l’uso delle ferrovie bavaresi per il trasporto dei soldati e decide di andare dal suocero, Max, l’unico in grado di far ragionare il re.

Sissi streaming

Sissi streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app MediasetPlay disponibile per iOS e Android.

