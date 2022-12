I nuovi episodi di Sissi 2 vanno in onda in prima serata su Canale 5 stasera in tv giovedì 29 dicembre 2022. Si tratta della seconda stagione della serie tv tedesca andata in onda sulla piattaforma RTL+. Di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE

Sissi 2: trama e anticipazioni episodi 29 dicembre 2022

Sissi 2 trama episodio 3. Sissi e il Conte Andrassy vengono rapiti dai ribelli ungheresi e portati in un luogo sicuro. Per fortuna la contessa Esterhazy assiste alla scena e riesce ad avvertire le guardie ungheresi che a loro volta avvertono la corte austriaca. Grunne parte immediatamente per l'Ungheria alla ricerca dell'Imperatrice. Grazie a uno stratagemma riesce a liberare Sissi e il Conte. Nel frattempo, Franz arriva in Baviera. Il suocero in un primo momento si rifiuta di intercedere per lui con il re Ludwig. Ma Nene riuscirà a fargli cambiare idea.

Sissi 2: trama e anticipazioni episodi 28 dicembre 2022

Sissi 2 trama episodio 4. Sissi e il Conte Andrassy si sono salvati, e insieme tornano a Vienna. Andrassy cerca di convincere Franz a concedere maggiore autonomia al parlamento un-gherese in modo da portare i ribelli ad appoggiare l’Austria. L’imperatore e’ piuttosto scettico perche’ non sa se fidarsi di lui, nonostante l’insistenza di Sis-si. Marie assiste a un incontro segreto tra Sissi e Andrassy, durante il quale il conte si scusa per il bacio che le ha dato. Marie non esita a raccontare a Franz quanto ha visto.

Sissi streaming

Sissi streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app MediasetPlay disponibile per iOS e Android.

