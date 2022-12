Una scomoda eredità film stasera in tv 29 dicembre: cast, trama, streaming

Una scomoda eredità è il film stasera in tv giovedì 29 dicembre 2022 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Una scomoda eredità film stasera in tv: cast

La regia è di Fabrizio Costa. Il cast è composto da Euridice Axen, Chiara Francini, Cristiano Caccamo, Cesare Bocci, Mariangela D’Abbraccio, Roberto Alpi, Mariella Valentini, Brando Giorgi, Bernardo Casertano Mancinelli, Alessandro Pala, Riccardo Mori, Emanuela Fanni.

Una scomoda eredità film stasera in tv: trama

Due amanti sessantenni, Mariella e Domenico, sono sul punto di raccontare alle due rispettive figlie, Diana e Gaia, tutta la verità sul loro amore ma, prima di riuscire a farlo, muoiono in un incidente automobilistico nei pressi della loro bella villa a Carloforte. Le due donne, che non si sono mai viste prima, sono quindi costrette loro malgrado a recarsi sull’isola per occuparsi della casa che i due genitori hanno lasciato loro in eredità. Fin dal primo incontro le due ragazze si trovano cordialmente antipatiche. E non potrebbe essere altrimenti visto che Diana è un medico serio e ortodosso con la mania del controllo e la determinazione di un bulldozer; mentre Gaia è uno spirito libero senza fisse radici, tutta emozioni e sensibilità.

Le due sono costrette a restare in paese più di quanto immaginano e a condividere la stessa casa, di cui Diana vuole a tutti i costi liberarsi mentre Gaia, che nel frattempo si è innamorata del bel sub

Max (Cristiano Caccamo), la considera l’ultimo dono di sua madre e non ha nessuna intenzione di mollare. È guerra aperta, ma le due si troveranno loro malgrado ad affrontare un agguerrito nemico comune, Franco Lussurgiu (Cesare Bocci) che, pur di ottenere la bella villa, ha smosso le sue conoscenze in Comune al punto da farla dichiarare abusiva. E, proprio cercando le licenze edilizie che possono salvarle dalle trame di Lussurgiu, Diana rinviene una vecchia foto, che porta con sé una rivelazione inaspettata.

Una scomoda eredità streaming

Una scomoda eredità streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

