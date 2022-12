Note d’amore film stasera in tv 30 dicembre: cast, trama, streaming

Note d’amore è il film stasera in tv venerdì 30 dicembre 2022 in onda in serata su Rai 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Note d’amore film stasera in tv: cast

La regia è di Alexandre Laurent. Il cast è composto da Cyrielle Debreuil, Achille Marques da Costa, Marek Vasut, Barbara Cabrita, Lannick Gautry, Didier Flamand, Ilys Barillot, Brigitte Fossey, Milan Bahúl, Michael Goldschmid, Daniela Hirsh.

Note d’amore film stasera in tv: trama

Mélodie lavora come assistente di produzione della signora Louvier per organizzare un concerto di Natale. A causa di uno sfortunato incidente il pianista si ferisce e Mélodie rischia di perdere il lavoro. L’unica soluzione è trovare un sostituto, il famoso Michael Grimaud, scomparso dalle scene da dieci anni. Se riesce a trovarlo e convincerlo a esibirsi in un concerto speciale, potrebbe ottenere un aumento. Ma ha solo tre giorni per farlo. Mélodie partirà alla ricerca del misterioso pianista in un piccolo villaggio di montagna nelle Alpi austriache, dove Michael suona ancora il piano, ma solo nella taverna locale, e ha completamente abbandonato la musica classica. Mélodie dovrà raccogliere un’enorme pazienza e creatività per conquistare l’artista e convincerlo a risalire sul palcoscenico…

Note d’amore streaming

Note d’amore streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

