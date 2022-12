Yesterday film stasera in tv 30 dicembre: cast, trama, streaming

Yesterday è il film stasera in tv venerdì 30 dicembre 2022 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Yesterday film stasera in tv: cast

Data di uscita: 26 settembre 2019

Genere: Commedia

Anno: 2019

Regia: Danny Boyle

Cast: Himesh Patel, Lily James, Kate McKinnon, Ana de Armas, Ed Sheeran, Lamorne Morris, Joel Fry, Camille Chen, Meera Syal, Alexander Arnold, Harry Michell, Vincent Franklin, Sanjeev Bhaskar

Durata: 116 minuti

Yesterday stasera in tv: trama

Ieri tutti conoscevano i Beatles. Oggi, solo Jack si ricorda le loro canzoni, e grazie a questo sta per diventare una star. Jack Malik è un cantautore emergente in una piccola cittadina costiera inglese che vede i sogni di fama svanire rapidamente nonostante la sua accanita devozione e il supporto della sua migliore amica dai tempi dell’infanzia, Ellie. In seguito ad un assurdo scontro con un autobus causato da un misterioso blackout globale, Jack si sveglia e scopre che i Beatles non sono mai esistiti… e si ritrova a che fare con un dilemma davvero molto complicato.

Esibendosi con le canzoni della band più grande della storia per un mondo che non li ha mai sentiti, e con l’aiuto di Debra, la sua agente americana dal cuore d’acciaio, Jack riscuote un enorme ed improvviso successo. Ma nella sua ascesa alla gloria il cantante rischia di perdere Ellie – l’unica persona che ha sempre creduto in lui. Con la porta tra la sua vecchia vita e la nuova che sta per chiudersi, Jack dovrà tornare alle origini e dimostrare che… “all you need is love”, tutto quello di cui hai bisogno di lavoro.

Yesterday streaming

Yesterday streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Yesterday stasera in tv: trailer

