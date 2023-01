Il Cosmo sul Comò film stasera in tv 1 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming

Il Cosmo sul Comò è il film stasera in tv domenica 1 gennaio 2023 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il Cosmo sul Comò film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 19 dicembre 2008

GENERE: Commedia

ANNO: 2008

REGIA: Marcello Cesena

CAST: Aldo, Giovanni, Giacomo, Angela Finocchiaro, Isabella Ragonese, Sergio Bustric, Victoria Cabello, Raul Cremona

DURATA: 100 Minuti

Il Cosmo sul Comò film stasera in tv: trama

Filone portante di tutto il film sono tre monaci orientali, il maestro Tsu’Nam e i suoi fedeli discepoli Pin e Puk. Il maestro medita sempre sotto un secolare ginko biloba e qui offre ai suoi discepoli lezioni di vita con una canna di bambù suonando un potente gong che ogni volta causa catastrofi naturali. Nel mezzo il film racconta le vicende di alcuni personaggi. Nell’episodio Milano Beach tre amici cercano di organizzare una partenza intelligente per le vacanze estive insieme alla famiglia. In Falsi prigionieri ci ritroviamo in una sorta di Hogwarts dove i personaggi ritratti nelle quadri esposti parlano viaggiando da uno all’altro. In L’autobus del peccato un parroco di paese fa di tutto per raccogliere fondi per restaurare la chiesa mentre in Temperatura basale il protagonista è Giacomo che cerca disperatamente di avere un figlio come i suoi amici.

Il Cosmo sul Comò film stasera in tv: curiosità

La storia è suddivisa in quattro episodi ognuno con divertenti personaggi e trame diverse. Di seguito trama e trailer.

Le riprese si sono svolte a Milano e dintorni. L’episodio “L’autobus del peccato” ha come location la Chiesa di San Cristoforo sul Naviglio, mentre per gli interni la troupe ha girato nella Chiesa di San Vito di Gaggiano.

Al film hanno partecipato diverse guest star nei vari episodi. Sono presenti infatti: le vere figlie di Giovanni nell’episodio Milano Beach; la moglie di Aldo Silvana Fallisi; la cugina di Marina Massironi, Cinzia Massironi, nell’episodio Milano Beach.

Nell’episodio “Falsi prigionieri” viene omaggiata la saga di Fantozzi: il nome dell’ermellino della dama è infatti Pier Ugo, proprio come il pechinese della signorina Silvani.

Inoltre vengono omaggiati anche gli sketch di Sensualità a Corte, infatti ne medesimo episodio è presente il dipinto animato di Jean Claude.

Il Cosmo sul Comò streaming

Il Cosmo sul Comò streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Il Cosmo sul Comò film stasera in tv: trailer

