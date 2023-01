L’atteso spettacolo Roberto Bolle Danza Con Me va in onda stasera in tv domenica 1 gennaio 2023 in onda in prima serata su Rai 1. Sarà uno spettacolo unico per salutare alla grande il nuovo anno tra danza, musica e grandi ospiti, condotto da Luca Zingaretti e Cristina Capotondi. Di seguito tutte le anticipazioni. DOVE VEDERE LA DIRETTA IN TV, STREAMING E REPLICA

Roberto Bolle Danza Con Me: anticipazioni e ospiti 1 gennaio 2023 su Rai 1

Roberto Bolle torna in tv e il nuovo anno di Rai 1 si apre, ancora una volta, con quella che è diventata ormai una bellissima e attesissima consuetudine: il grande show della Danza Con Me, quest’anno ricco di novità artistiche e tecnologiche, in onda in prima serata il 1 gennaio 2023. Non si tratta di un semplice spettacolo di danza, ma un grande show, un format originale che ha saputo imporsi nell’immaginario collettivo come un classico irrinunciabile condotto quest’anno da Luca Zingaretti e Cristina Capotondi.

Lo show – un composto esplosivo di innovazione e tradizione, poesia e bellezza, unita ad una sana dose di pop e di leggerezza, ironia e comicità – vede, accanto ai due attori, un ventaglio di altri grandi ospiti provenienti da diversi mondi dell’arte e dello spettacolo che daranno vita insieme con lo stesso Roberto Bolle ad esibizioni originali: Elio, Virginia Raffaele, Alberto Angela, Blanco, Paola Minaccioni, Dargen D’amico, Claudia Gerini, Edoardo Leo, Dardust.

Un momento struggente, che non mancherà di colpire ed emozionare il pubblico, sarà l’omaggio ad Ezio Bosso per il quale Bolle ha chiesto al coreografo Patrick de Bana un assolo per lui sul famoso brano “Rain, In Your Black Eyes”. Ospite per la prima volta di Danza con Me, Les Ballets Trockadero De Montecarlo, fenomeno internazionale di culto, che, nel pieno rispetto delle regole canoniche del balletto classico tradizionale, proporrà una delle versioni più rivoluzionarie e insieme irresistibilmente comiche di un pezzo iconico come “La Morte del Cigno”. Assoli e passi a due realizzati ad hoc per questa edizione di Danza con Me con gli ospiti non prettamente di danza, sono tutti firmati dal coreografo scaligero Massimiliano Volpini, mentre gli innesti di danza acrobatica sono a cura della Compagnia dei Liberi di Davide Agostini.

Roberto Bolle Danza Con Me streaming

Roberto Bolle Danza Con Me streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

