Sex And The City film stasera in tv 1 gennaio: cast, trama, streaming

Sex And The City è il film stasera in tv domenica 1 gennaio 2023 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Sex And The City film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Sex and the City: the movie

DATA USCITA: 30 maggio 2008

GENERE: Commedia

ANNO: 2008

REGIA: Michael Patrick King

CAST: Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Cynthia Nixon, Kristin Davis, Chris Noth, Jennifer Hudson, Jason Lewis, Evan Handler, David Eigenberg, Willie Garson, Mario Cantone, Lynn Cohen, Julie Halston, Michael Bloomberg, Candice Bergen

DURATA: 140 Minuti

Sex And The City film stasera in tv: trama

Le storie delle terribili protagoniste della serie tv sbarcano sul grande schermo. Troviamo Carrie che ora è in coppia con Mr. Big pronti al matrimonio. Charlotte e il marito Harry hanno felicemente adottato la piccola Lily. Miranda continua il suo lavoro da avvocatessa rampante mentre cerca di gestire al meglio Steve e il piccolo Brady. Samantha infine si è trasferita a Malibu con il giovane Smith per fargli da manager ed ha raggiunto i cinque anni di totale fedeltà. Ma le cose non sono poi così definite e chiare e le quattro ragazze sono pronte a sovvertire la situazione tra risate, pianti, abiti, scarpe e cocktail.

Sex And The City The Movie film stasera in tv: curiosità

A livello mondiale il film ha totalizzato un incasso pari a 415.253.641 di dollari

Il film di Sex And The City, che ha avuto anche un sequel nel 2010.

Sex and the City era basato sul libro di Candace Bushnell, che comprendeva le sue colonne settimanali sul New York Observer.

Le attrici hanno dichiarato che i cocktail erano fatti con acqua e colorante alimentare o con succo di mirtilli rossi annacquato. Il ginger sostituiva lo champagne e il vino rosso era semplicemente succo d’uva.

Sex And The City streaming

Sex And The City The Movie streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Sex And The City film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili