Il Corvo film stasera in tv 2 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming

Il Corvo è il film stasera in tv lunedì 2 gennaio 2023 in onda in seconda serata su Italia 1. La pellicola diretta da Alex Proyas ha come protagonista Brandon Lee.

Il Corvo film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Crow

GENERE: Fantasy, Thriller

ANNO: 1994

REGIA: Alex Proyas

CAST: Brandon Lee, Ernie Hudson, Michael Massee, Michael Wincott, David Patrick Kelly, Bai Ling, Anna Levine, Laurence Mason

DURATA: 102 minuti

Il Corvo film stasera in tv: trama

Siamo nella notte del 30 ottobre in una cupa e distopica città americana nei primi anni 2000. Da tutti i cittadini quella data è conosciuta come La Notte del Diavolo, in cui bande di teppisti incendiari si aggirano per i quartieri bruciando e distruggendo tutto. Una gang entra così nell’appartamento di Eric Draven e la sua fidanzata Shelly Webster. I due dovrebbero sposarsi il giorno seguente, la sera di Halloween, ma vengono uccisi in modo violento dai criminali. Eric viene gettato giù dalla finestra dopo aver ricevuto alcuni colpi di pistola. Shelly viene prima violentata poi picchiata finendo in ospedale dove muore con grandi sofferenze. Accanto alla donna c’è solo Albrecht, un poliziotto di colore che tenta successivamente di scoprire di più sul doppio omicidio. Viene però ostacolato senza scoprire i colpevoli. Un anno dopo, un corvo misterioso vola sulla tomba di Eric e lo fa risorgere per permettergli di portare a termine la sua vendetta.

Il Corvo film stasera in tv: curiosità

Il film è tratto dall’omonimo fumetto di James O’Barr.

Il Corvo è diventato un film cult anche per la tragica morte del protagonista Brandon Lee durante le riprese. L’attore infatti è morto il 31 marzo 1993 per un incidente con una pistola sul set. A sparargli accidentalmente è stato il collega Michael Massee, che interpreta Funboy nel film. Il colpo caricato nella pistola usata era a salve, ma in canna era ancora presente il frammento di un’altra cartuccia sparata precedentemente.

Nonostante si sia trattato di un incidente, Michael Massee si fermò a recitare per un anno perchè restò traumatizzato dall’aver ucciso Brandon Lee. Inoltre l’attore non ha mai visto il film.

Nello script originale, Funboy non sparava a Eric, ma la scena fu cambiata all’ultimo minuto dal regista.

Brandon Lee era il figlio della leggenda delle arti marziali Bruce Lee, che morì in circostanze misteriose durante le riprese di L’ultimo combattimento di Chen nel 1978.

Diverse scene del film sono state completate con l’uso della CGI e di controfigure per impersonare Eric Draven.

Inizialmente Alex Proyas voleva girare tutto il film in bianco e nero lasciando a colori vividi solo le scene del flashback tra Eric e Shelly. I produttori esecutivi però non furono d’accordo con questa idea. Così il regista ha girato gran parte della pellicola usando un tema monocolore mischiato con rosso e grigio scuro. Questo ha reso le atmosfere cupe e surreali del film.

