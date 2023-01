Now you see me I maghi del crimine film stasera in tv 4 gennaio: cast, trama, streaming

Now you see me I maghi del crimine è il film stasera in tv mercoledì 4 gennaio 2023 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Now you see me I maghi del crimine film stasera in tv: cast

La regia è di Louis Leterrier. Il cast è composto da Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Dave Franco, Morgan Freeman, Isla Fisher, Michael Caine, Jesse Eisenberg, Mélanie Laurent, Elias Koteas, Michael Kelly, Common, Laura Cayouette, Joe Chrest

Now you see me I maghi del crimine film stasera in tv: trama

Il mago Atlas è il carismatico leader di un super-gruppo di illusionisti, I Quattro Cavalieri, che si esibiscono davanti al pubblico con performance dove rapinano banche e grosse aziende. Tra i vari numeri, hanno svaligiato una banca di Parigi direttamente da Las Vegas e, da buoni Robin Hood, smascherando un truffatore, hanno convogliato i suoi soldi sui conti in banca di tutti gli astanti allo spettacolo. La confusione regna sovrana. L’agente dell’FBI Dylan Hobbs è determinato a fermare i maghi prima che tentino l’ultimo temerario colpo…

Now you see me I maghi del crimine streaming

Now you see me I maghi del crimine streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Now you see me I maghi del crimine film stasera in tv: trailer

