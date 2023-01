Qualcosa di straordinario film stasera in tv 3 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming

Qualcosa di straordinario è il film stasera in tv martedì 3 gennaio 2023 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Qualcosa di straordinario film stasera in tv: cast

La regia è di Ken Kwapis. Il cast è composto da Drew Barrymore, John Krasinski, Kristen Bell, Ted Danson, Dermot Mulroney, Tim Blake Nelson, Stephen Root, Vinessa Shaw, Michael Gaston, James LeGros, Rob Riggle, Andrew Daly, Mark Ivanir, Bruce Altman.

Qualcosa di straordinario film stasera in tv: trama

Siamo in Alaska nel 1988, alla fine della Guerra Fredda. In uno dei luoghi più freddi della punta Nord degli Stati Uniti viene inviato un giornalista televisivo, Adam Carlson che scopre casualmente una famiglia di tre balene rimaste bloccate sotto una lastra di ghiaccio durante una migrazione. La lastra di ghiaccio è spessa e molto lunga e non consente ai cetacei di trovare l’uscita. I poveri animali riescono a respirare emergendo da un buco sulla superficie della lastra alternandosi per prendere aria. Il servizio realizzato dal reporter per un canale televisivo locale è un grande successo e attira l’attenzione di tutto il mondo: sul luogo arrivano troupe televisive e giornalisti, ma anche imprenditori spietati e falsi amici dell’ambiente e persino una nave rompighiaccio sovietica grazie all’intervento del presidente Reagan. Insieme al reporter Carlson è impegnata nella missione di salvataggio della famiglia di balene anche la sua ex-fidanzata, Rachel Kramer, una volontaria di Greenpeace. Il viaggio sarà una nuova opportunità per loro.

Qualcosa di straordinario film stasera in tv: curiosità

Qualcosa di straordinario streaming

Qualcosa di straordinario streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Qualcosa di straordinario film stasera in tv: trailer

