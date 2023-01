Meraviglie dove vedere le puntate in tv, streaming, replica

Il programma di Alberto Angela Meraviglie Stelle d’Europa torna su Rai 1 in prima serata con la nuova edizione. Il divulgatore scientifico tra i più amati in Italia condurrà il pubblico in un vero e proprio viaggio alla scoperta di opere, luoghi, sistemi di vita assolutamente particolari che testimoniano la creatività e l’ingegno dei nostri predecessori. Di seguito le info su orari e dove vedere le puntate in tv, streaming, replica. SCOPRI COSA C’È IN TV

Meraviglie Stelle d’Europa: il nuovo programma di Alberto Angela

Alberto Angela torna con il viaggio alla scoperta delle Meraviglie che, in questa nuova serie intitolata Stelle d’Europa, varca per la prima volta i confini nazionali per esplorare, oltre a quelli italiani, anche i siti Unesco più spettacolari del nostro continente. Mercoledì 28 dicembre e per tre settimane torna il programma di Rai Cultura dedicato ai tesori del nostro patrimonio culturale e ambientale. Un viaggio che attraversa l’Europa da est a ovest, da sud a nord, alla ricerca delle bellezze più rappresentative di ciascun paese, ma anche delle linee di una storia comune e di una comune identità. Oltre al racconto di Alberto Angela, alle splendide immagini girate in 4K con l’uso di audaci droni acrobatici, questa serie si arricchisce delle testimonianze di ospiti celebri e di performance artistiche in alcuni dei luoghi più significativi del viaggio.

Meraviglie dove vedere in tv e replica

Meraviglie va in onda il martedì sera a partire dal 28 dicembre 2022 in prima serata su Rai 1 a partire dalle ore 21:20. Sarà possibile seguire la diretta anche in streaming dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Per chi si perdesse una puntata oppure volesse rivederla, dopo la fine della diretta verrà messa in replica in streaming gratuito nella sezione Raiplay dedicata al programma.

Meraviglie streaming

Inoltre è possibile guardare in streaming diretta e replica delle puntate anche sullo smartphone attraverso l’app Rai Play, disponibile per iOS e Android. Per la diretta basta andare in alto nel menù, cliccare su Dirette e selezionare il canale che si vuole vedere. Per le repliche di Meraviglie Stelle d’Europa andare su menù, cliccare su Programmi, selezionare Tutti A-Z. Quindi cliccare nella M e cercare il titolo della trasmissione.

Meraviglie Stelle d’Europa: dove vedere in 4K

Il nuovo programma di alberto Angela Meraviglie Stelle d’Europa verrà trasmesso anche in 4K, ossia in video ad altissima definizione. Per vederlo basta selezionare il canale 210 della piattaforma satellitare gratuita Tivùsat, dove si trova il canale Rai 4K.

