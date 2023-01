I nuovi episodi di Sissi 2 vanno in onda in prima serata su Canale 5 stasera in tv giovedì 29 dicembre 2022. Si tratta della seconda stagione della serie tv tedesca andata in onda sulla piattaforma RTL+. Di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE

Sissi 2: trama e anticipazioni episodi 4 gennaio 2023

Sissi 2 trama episodio 5. Franz parte con l’esercito per la guerra contro la Prussia. Sissi rimane da sola a governare, accanto alla suocera. Sono tempi molto duri per lei. Il conte An-drassy riesce a convincere i ribelli ungheresi a non appoggiare Bismarck. Nono-stante questo, gli austriaci non reggono l’urto prussiano. A peggiorare le cose interviene una epidemia di Colera. Sissi, di sua iniziativa, incontra Bismarck, e tenta di convincerlo a trovare una soluzione pacifica. Serve a poco. L’ultima battaglia soverchia gli austriaci inesorabilmente. Franz ordina la ritirata.

Sissi 2 trama episodio 6. La guerra contro la Prussia e’ perduta, Franz torna dal fronte ferito nel fisico e nell’amor proprio. Convinto dell’infedelta’ di Sissi, la invia in Ungheria, con pieni poteri per concedere un libero parlamento e una costituzione. La dieta unghe-rese approva la proposta austriaca, ma solo a condizione che Franz venga pro-clamato re d’Ungheria indossando la corona di Stefano. Nessuno sa dove si trovi la corona, tranne Ödön Körte’k. L’uomo e’ in prigione, malato di colera. Sissi lo incontra e lo persuade a rivelare il segreto, ma rimane contagiata, e presto si ritrova in fin di vita. Franz corre da lei. Sissi ha voglia di vivere, guari-sce. Franz viene incoronato con lei al suo fianco.

Sissi streaming

Sissi streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app MediasetPlay disponibile per iOS e Android.

