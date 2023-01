Questione di tempo film stasera in tv 5 gennaio: cast, trama, streaming

Questione di tempo è il film stasera in tv giovedì 5 gennaio 2023 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Questione di tempo film stasera in tv: cast

La regia è di Richard Curtis. Il cast è composto da Rachel McAdams, Domhnall Gleeson, Bill Nighy, Tom Hollander, Lee Asquith-Coe, Margot Robbie, Lindsay Duncan, Paul Blackwell, Rowena Diamond, Nichola Fynn, Paige Segal.

Questione di tempo film stasera in tv: trama

All’età di 21 anni, Tim Lake scopre di essere in grado di viaggiare nel tempo. Suo padre infatti, al termine di una fallimentare festa di Capodanno,gli svela che gli uomini della loro famiglia hanno il potere di viaggiare nel tempo. Tim non può cambiare la storia ma può cambiare quel che accade e che è accaduto nella sua vita. A Londra dove Tim è andato per studiare come avvocato, incontra la bella ma insicura Mary. I due si innamorano, ma poi Tim decide di usare la sua capacità di viaggiare nel tempo per migliorare il rapporto con la ragazza.

Per dichiararsi romanticamente nel modo migliore, per eliminare il suo peggiore discorso come testimone di nozze, per salvare il suo migliore amico da un disastro professionale e per riuscire ad arrivare in tempo in ospedale per far partorire sua moglie, nonostante un terribile ingorgo di traffico ad Abbey Road ecc… Ma le cose non vanno come devono e comincia tra i due un alternarsi di incontri e separazioni in una specie di altalena di eventi che sembra senza fine… fino a quando, giocando d’astuzia contro il tempo, Tim riuscirà finalmente a risolvere la situazione.

Questione di tempo streaming

Questione di tempo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Questione di tempo film stasera in tv: trailer

