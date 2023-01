Il giorno più bello del mondo film stasera in tv 6 gennaio: cast, trama, streaming

Il giorno più bello del mondo è il film stasera in tv venerdì 6 gennaio 2023 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il giorno più bello del mondo film stasera in tv: cast

La regia è di Alessandro Siani. Il cast è composto da Alessandro Siani, Stefania Spampinato, Giovanni Esposito, Sara Ciocca, Leone Riva, Stefano Pesce, Leigh Gill, Jun Ichikawa, Nicola Rignanese, Benedetto Casillo, Enzo Paci, Enrico Ianniello, Gianni Ferreri

Il giorno più bello del mondo film stasera in tv: trama

Arturo Meraviglia (Alessandro Siani) è un impresario di un piccolo teatro di avanspettacolo ormai in declino. Un’inattesa eredità da parte di un lontano zio gli accende la speranza di risolvere i problemi con i debitori convinto che si tratti di denaro, ma quando scopre che il lascito altro non è che l’arrivo di due bambini nella sua vita, cade nello sconforto. Dopo i primi momenti di convivenza burrascosa con Rebecca e Gioele, un bel giorno scopre che il maschietto ha un sorprendente potere telecinetico, così le magie che il bambino è in grado di compiere sembrano essere la chiave per risolvere i problemi di Arturo e risollevarlo dal vicinissimo tracollo. Il talento del piccolo illusionista non sfugge però a un team di loschi scienziati che proveranno a rapirlo per scoprire cosa si celi dietro queste grandi doti. Con l’aiuto di buffi e sconclusionati amici e di una bella ricercatrice, tra colpi di scena e avventurose situazioni, Arturo farà di tutto per proteggere Gioele e per rimettere in piedi il suo teatro con l’obiettivo di vivere così il giorno più bello del mondo.

Il giorno più bello del mondo streaming

Il giorno più bello del mondo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Il giorno più bello del mondo film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili