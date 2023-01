La Befana vien di notte film stasera in tv 6 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming

La Befana vien di notte è il film stasera in tv venerdì 6 gennaio 2023 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’E’ IN TV

La Befana vien di notte film stasera in tv: scheda e cast

GENERE: Commedia

ANNO: 2018

REGIA: Michele Soavi

CAST: Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Fausto Sciarappa, Diego Delpiano, Odette Adado, Jasper Gonzales Cabal, Robert Ganea, Cloe Romagnoli, Francesco Mura, Giovanni Calcagno, Luca Avagliano

DURATA: 98 Minuti

La Befana vien di notte film stasera in tv: trama

Paola è una maestra di scuola elementare con un segreto da nascondere: bella e giovane di giorno, di notte si trasforma nell’eterna e leggendaria Befana! A ridosso dell’Epifania, viene rapita da un misterioso produttore di giocattoli. Il suo nome è Mr. Johnny e ha un conto da saldare con Paola che, il 6 Gennaio di vent’anni prima, gli ha inavvertitamente rovinato l’infanzia… Sei compagni di classe assistono al rapimento e dopo aver scoperto la doppia identità della loro maestra decidono di affrontare, a bordo delle loro biciclette, una straordinaria avventura che li cambierà per sempre. Tra magia, sorprese e risate, riusciranno a salvare la Befana?

La Befana vien di notte recensione

Il film è un mix tra teen e family movie, una specie di commedia fantasy per ragazzi tipicamente italiano ma con un occhio rivolto allo stile americano. La befana è impersonata dalla brava Paola Cortellesi che ispira un candore materno: il copione sembra scritto su misura per lei. Ma i veri protagonisti sono i bambini della scolaresca interpretati da piccoli attori non professionisti e che proprio per questo sono di una spontaneità essenziale e gradevolissima. Storia ben scritta e ben recitata, in grado di essere emozionante e coinvolgente. Film consigliato per tutta la famiglia.

La Befana vien di notte film stasera in tv: curiosità

Il primo trailer del film viene diffuso il 3 dicembre 2018.

Lo sceneggiatore Nicola Guaglianone è diventato famoso con la sceneggiatura di Lo chiamavano Jeeg Robot

La Befana vien di notte streaming

La Befana vien di notte streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

La Befana vien di notte film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili