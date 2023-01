Shall We Dance film stasera in tv 6 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming

Shall We Dance è il film stasera in tv venerdì 6 gennaio 2023 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Shall We Dance film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 29 ottobre 2004

GENERE: Musicale, Sentimentale

ANNO: 2004

REGIA: Peter Chelsom

CAST: Richard Gere, Jennifer Lopez, Susan Sarandon, Stanley Tucci, Lisa Ann Walter, Anita Gillette, Bobby Cannavale, Omar Benson Miller, Tamara Hope, Stark Sands, Richard Jenkins, Nick Cannon, David Sparrow, Diana Salvatore, Mya, Stan Lesk, Sharon Bajer, Deborah Yates, J.D. Crew, Kim Kindrick

DURATA: 106 Minuti

Shall We Dance film stasera in tv: trama

John Clark è un uomo di mezza età e un avvocato di successo, sposato con una bella moglie e padre di due splendidi figli. Eppure tutto questo sembra non bastargli più e trascorre le sue giornate fra casa e ufficio non lo soddisfa come una volta. Sente che gli manca il brio del piacere di vivere perchè per lui la vita deve essere sempre vissuta in armonia e… a ritmo. Una sera mentre torna a casa dal vetro del finestrino della metropolitana vede le grande finestre di una scuola di ballo e ad una di esse vede affacciarsi una ragazza che guarda fuori. Da quel momento la sua vita cambia radicalmente, perchè nel momento che decide di frequentare delle lezioni di ballo e di diventare un ballerino da competizione, riscoprirà nel ballo e in un’affascinante insegnante, l’amore per le cose che ha.

Shall We Dance film stasera in tv: curiosità

Si tratta del remake dell’omonimo film giapponese del 1996, scritto e diretto dagli stessi autore e regista.

Il film che si vede nella televisione sullo sfondo è Spettacolo di varietà (1953), un classico musical.

Originariamente il protagonista sarebbe dovuto essere Tom Hanks.

Shall We Dance streaming

Shall We Dance streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Shall We Dance film stasera in tv: trailer

