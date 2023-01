Soliti Ignoti Speciale Lotteria Italia va in onda stasera in tv venerdì 6 gennaio 2023 in onda in prima serata su Rai 1 condotto da Amadeus. Di seguito ecco tutte le anticipazioni, gli ospiti della serata e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Soliti Ignoti Speciale Lotteria Italia: ospiti e anticipazioni 6 gennaio 2023

Confermato anche quest’anno, il 6 gennaio, in prima serata su Rai1, dalle 20:35, l’appuntamento con Soliti Ignoti Speciale Lotteria Italia, lo show condotto da Amadeus, abbinato alla Lotteria Italia, dedicato all’estrazione finale dei biglietti fortunati, con il primo premio da 5 milioni di euro. Tanti gli ospiti che prenderanno parte alla serata, Antonella Clerici, Gigi D’Alessio, Alessia Marcuzzi, Lillo, Pierpaolo Spollon, Francesca Chillemi, Stefano Fresi, Max Tortora, Paolo Fox. Tra loro ci sarà chi giocherà la partita e si cimenterà con l’indagine fino al gioco finale del “parente misterioso” (devolvendo in caso di vittoria il montepremi in beneficenza), chi invece sarà tra le identità da svelare e chi sarà coinvolto nel gioco dedicato alla Lotteria Italia. Non mancheranno momenti di spettacolo e intrattenimento per celebrare, come da tradizione, la Befana supermilionaria.

Soliti Ignoti Speciale Lotteria Italia streaming

Soliti Ignoti Speciale Lotteria Italia streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

