Stanlio e Ollio film stasera in tv 8 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming

Stanlio e Ollio è il film stasera in tv domenica 8 gennaio 2023 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Stanlio e Ollio film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Biografico, Commedia, Drammatico

ANNO: 2018

REGIA: Jon S. Baird

CAST: John C. Reilly, Steve Coogan, Danny Huston, Shirley Henderson, Nina Arianda, Stephanie Hyam, Susy Kane, Rufus Jones

DURATA: 97 Minuti

Stanlio e Ollio film stasera in tv: trama

Stan Laurel e Oliver Hardy, alias Stanlio e Ollio, i due comici più amati al mondo, partono per una tournée teatrale nell’Inghilterra del 1953. Finita l’epoca d’oro che li ha visti re della comicità, vanno incontro a un futuro incerto. Il pubblico delle esibizioni è esiguo, ma i due sanno ancora divertirsi insieme. L’incanto della loro arte continua a risplendere nelle risate degli spettatori, facendo rinascere il legame con i fan adoranti. Il tour si rivela un successo, ma Laurel e Hardy non riescono a staccarsi dall’ombra dei loro personaggi e, anche a causa della delicata salute di Oliver, vedono messo alla prova il loro sodalizio. I due, vicini al loro canto del cigno, riscopriranno l’importanza della loro amicizia.

Stanlio e Ollio recensione

Questo film merita di essere visto. Baird celebra il meraviglioso legame che ha unito per tutta la vita il duo comico più amato al mondo. La riproduzione ambientale è studiata nei minimi particolare per essere quanto più possibile adeguata allo stile dell’epoca dalle scene all’arredamento (oggetti, mobili, armadi..). Le rievocazioni di eventi reali sono molto accurate, anche se gli sceneggiatori hanno fatto alcune modifiche nella cronologia di alcuni momenti per ottenere un più potente effetto drammatico. Qualche libertà stilistica la troviamo anche nella rappresentazione del personaggio della moglie di Stan, che è in realtà il risultato di più figure femminili che hanno fatto parte della vita dell’artista. La più grande libertà drammatica sta nella rappresentazione di una lite tra i due attori comici, che in realtà non è mai avvenuta.

La recitazione di tutto il cast è ottima, ma Steve Coogan è eccezionale nei panni di Stan Laurel: la sua interpretazione scivola agevolmente nel manierismo di Laurel, ma nel contempo riesce a cogliere anche la determinazione e la rispettabilità dell’uomo. Anche John C. Reilly è sorprendente come Oliver Hardy, offrendoci un ritratto profondo e sincero dell’attore. Entrambi gli attori meriterebbero di vincere l’Oscar come Miglior attore.

Stanlio e Ollio film stasera in tv: curiosità

Le piccole medaglie d’oro che Stan e Ollie indossano nei risvolti della giacca si riferiscono al Grand Order of Water Rats britannico che si occupa di beneficenza e i cui membri fanno fanno parte dell’industria del cinema. Stan e Ollie erano Water Rats 465 e 466 rispettivamente.

Il film è stato distribuito negli Stati Uniti negli Stati Uniti nel giorno del compleanno di Oliver Hardy.

Steve Coogan ha indossato delle lenti a contatto di colore blu per interpretare Stan Laurel.

Stanlio e Ollio streaming

Stanlio e Ollio streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Stanlio e Ollio film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

