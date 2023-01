17 Again Ritorno al Liceo film stasera in tv 11 gennaio: cast, trama, curiosità streaming

17 Again Ritorno al Liceo è il film stasera in tv mercoledì 11 gennaio 2023 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

17 Again Ritorno al Liceo film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: 17 again

USCITO IL: 15 maggio 2009

GENERE: Commedia

ANNO: 2009

REGIA: Burr Steers

CAST: Matthew Perry, Zac Efron, Leslie Mann, Thomas Lennon, Michelle Trachtenberg, Tyler Steelman, Hunter Parrish, Allison Miller, Sterling Knight, Adam Gregory

DURATA: 102 Minuti

17 Again Ritorno al Liceo film stasera in tv: trama

Mike O’Donnell (Zac Efron), classe 1989, è la stella della squadra di basket del liceo. Un talent scout lo segue dagli spalti e il suo futuro sembra volgere a una carriera luminosa e ricca di soddisfazioni. E invece molla tutto per stare insieme alla sua ragazza Scarlet (Allison Miller), in attesa di un figlio. Vent’anni dopo i giorni di gloria di Mike (Matthew Perry) sono un lontano ricordo. Con un matrimonio andato a rotoli e i figli ormai adolescenti che lo considerano un buono a nulla si è ridotto a passare il tempo con l’amico Ned (Thomas Lennon), classico nerd ai tempi della scuola, ora diventato miliardario nel campo della tecnologia. Non tutto però è perduto. Mike ha una seconda possibilità quando viene miracolosamente riportato all’età di 17 anni. Purtroppo nonostante mostri effettivamente 17 anni il suo look resta quello dell’ultratrentenne, completamente fuoriluogo nella classe del 2009. Come si comporterà Mike? Nel cercare di rivivere i suoi anni migliori cambierà le proprie decisioni?

17 Again Ritorno al Liceo film stasera in tv: curiosità

Zac Efron chiese aiuto a Matthew Perry sia per le sue battute sia per mimarne alcune caratteristiche fisiche in modo da rendere più autentica la performance.

17 Again è stato un successo commerciale con un incasso mondiale di oltre 136 milioni di dollari.

Zac Efron ha ottenuto due Teen Choice Awards 2009 come miglior attore in un film commedia e miglior attore preferito. Inoltre ha ricevuto la candidatura ai MTV Movie Awards 2010 per la miglior performance maschile.

Michelle Trachtenberg, che veste i panni della figlia di Zac Efron, ha due anni in più dell’attore.

17 Again Ritorno al Liceo streaming

17 Again Ritorno al Liceo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

17 Again Ritorno al Liceo film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili