Divergent film stasera in tv 12 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming

Divergent film stasera in tv: scheda

USCITO IL: 3 aprile 2014

GENERE: Avventura, Azione, Sentimentale, Fantascienza

ANNO: 2014

REGIA: Neil Burger

CAST: Shailene Woodley, Theo James, Kate Winslet, Miles Teller, Jai Courtney, Zoë Kravitz, Ansel Elgort, Ray Stevenson, Ashley Judd, Tony Goldwyn, Maggie Q, Mekhi Phifer

DURATA: 143 Minuti

Divergent film stasera in tv: trama

Siamo in un futuro distopico in cui l’umanità è divisa in cinque fazioni, ciascuna caratterizzata da un valore diverso che rispecchia la personalità dei suoi membri: la sapienza per gli Eruditi, il coraggio per gli Intrepidi, l’amicizia per i Pacifici, l’altruismo per gli Abneganti e l’onestà per i Candidi. All’età di sedici anni, tutti gli adolescenti devono decidere a quale fazione prendere parte. Beatrice “Tris” Prior (Shailene Woodley) decide di scegliere gli Intrepidi, ma nasconde un segreto molto pericoloso. La giovane è infatti una Divergente, ovvero possiede caratteristiche appartenenti a fazioni diverse e per questo deve nascondere a tutti la sua natura.

Divergent film stasera in tv: curiosità

Si tratta dell’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Veronica Roth, pubblicato in Italia da De Agostini e bestseller in tutto il mondo.

Fanno parte della ricca colonna sonora brani di Ellie Goulding, Snow Patrol, Kendrick Lamar, A$AP Rocky.

Il film ha vinto il premio come Miglior film d’azione ai Teen Choice Award.

A questo primo capitolo della saga seguono altri tre film tratti dagli omonimi romanzi della trilogia letteraria. La seconda trasposizione cinematografica è The Divergent Series: Insurgent uscito nel 2015. L’ultima è stata suddivisa in due parti ossia Allegiant e Ascendant.

Divergent streaming

Divergent film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

