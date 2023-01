BLUE BLOODS EPISODI 14 GENNAIO. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 sabato 14 gennaio 2023 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Blue Bloods serie tv su Rai 2: trama episodi 14 gennaio 2023

Blue Bloods Stagione 12 episodio 19 Nessuna intromissione. Erin viene assillata da un ex detenuto che si ritiene vittima di un’ingiustizia. Jamie, mentre torna in macchina da una festa, si rende conto di aver assunto a sua insaputa della droga. Nonostante il suo stato confusionale, riesce a salvare un uomo vittima di un incidente stradale, ma quando arrivano i soccorsi, viene denunciato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Frank si impone di non intervenire per aiutarlo. Henry ha un problema di salute e Frank convince il medico a non informarlo, ma Henry intuisce la verità e rimprovera seriamente Frank.

Blue Bloods Stagione 12 episodio 20 I tre Reagan. Finale di stagione. Frank attacca la procura nella persona della Crawford, perché non può più tollerare la sua politica che tende ad alleggerire le incriminazioni e a rilasciare i malfattori. Erin si trova in mezzo e alla fine dovrà prendere una decisione coraggiosa. Elena Ruiz viene uccisa in un attacco dinamitardo organizzato da Muñoz. che è appena stato rilasciato. Danny si impegna con tutte le sue forze insieme a Joe e a Jamie, per prendere il colpevole. Il destino di Elena si incrocia con quello di una ragazzina che i Mano Sangriento mandano verso i poliziotti con un giubbotto esplosivo I tre Reagan dovranno disinnescare l’ordigno in una corsa contro il tempo.

Blue Bloods streaming

La serie tv Blue Bloods streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

Blue Bloods sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate della serie tv Blue Bloods basta andare sull’hashtag ufficiale #BlueBloods, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

