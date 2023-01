Cattivissimo Me 3 film stasera in tv 14 gennaio: cast, trama, streaming

Cattivissimo Me 3 è il film stasera in tv sabato 14 gennaio 2023 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Cattivissimo Me 3 film stasera in tv: cast

La regia è di Kyle Balda e Pierre Coffin. Il cast è composto da Max Giusti, Arisa, Paolo Ruffini, Kristen Wiig, Steve Carell.

Cattivissimo Me 3 film stasera in tv: trama

Si può tradire la propria indole? Dopo aver seguito l’amata Lucy nella Lega Anti Cattivi, Gru viene licenziato da quest’ultima per aver fallito nella cattura dell’ennesimo furfante che minacciava l’umanità. Solleticato dall’idea di tornare tra le fila dei malvagi, Gru si trova in piena crisi d’identità quando un misterioso sconosciuto si presenta da lui per informarlo dell’esistenza di un fratello gemello, Dru, perduto da tempo, un fratello che spera di seguire le orme del cattivissimo gemello.

E’ così che un ex super-cattivo scopre quanto possa essere entusiasmante tornare a essere cattivo. Con Dru, Gru vuole formare un duo di cattivissimi in grado di sottrarre un diamante al perfido Balthazar Bratt, il nemico più strabiliante e divertente che Gru abbia mai incontrato, un ex bambino prodigio cresciuto con l’ossessione del malefico personaggio televisivo da lui interpretato negli anni ’80. Il nostro eroe sceglierà il male scritto nel suo DNA o la retta via mostrata dalla moglie Lucy e dalle figliolette adottive Margo, Edith e Agnes?

Cattivissimo Me 3 streaming

Cattivissimo Me 3 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Cattivissimo Me 3 film stasera in tv: trailer

