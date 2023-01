Tali e Quali va in onda stasera in tv sabato 14 gennaio 2023 in prima serata su Rai 1 condotto da Carlo Conti con una versione del celebre Tale e Quale Show con artisti “non professionisti”. Ecco di seguito ospiti e anticipazioni della serata. SCOPRI COSA C’È IN TV

Tali e Quali stasera in tv: ospiti e anticipazioni 14 gennaio 2023

Artisti dilettanti, scelti per il loro essere “naturalmente” identici in tutto e per tutto ai personaggi musicali che interpretano, e come sempre, cantando rigorosamente dal vivo: sono loro i protagonisti del secondo appuntamento con “Tali e Quali” Edizione 2023, il varietà di Rai 1 prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda sabato 14 gennaio alle 21.25 dagli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. Padrone di casa, come sempre, Carlo Conti.

Ciascuna delle prime quattro puntate presenterà undici artisti diversi; tra di essi, segnaliamo la presenza fissa di due personaggi “che non si arrendono mai”: Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, grandi dispensatori di risate e applausi. Forse non riusciranno a scalare la classifica, ma certamente regaleranno altre imitazioni mozzafiato e tanti sorrisi. Anche in questa edizione sarà presente l’ormai leggendario ‘Ascensore’, per mezzo del quale in pochi secondi alcuni candidati (non gli 11 Artisti in gara) cercheranno di convincere la giuria a partecipare al Programma come “titolari” alla puntata successiva.

Tali e Quali streaming

Tali e Quali streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

