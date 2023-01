Il nostro Generale va in onda stasera in tv martedì 17 gennaio 2023 in prima serata su Rai 1. Si tratta della fiction dedicata al Generale Carlo Alberto dalla Chiesa interpretato da Sergio Castellitto. Di seguito trama e anticipazioni della nuova puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Il nostro Generale: trama e anticipazioni 17 gennaio 2023

Il nostro Generale trama episodio 7 – Il ritorno. Dalla Chiesa presenta Emanuela ai figli, ma il suo momento di serenità dura poco. I terroristi uccidono il generale Enrico Riziero Galvaligi, suo amico e collaboratore. Scoppia lo scandalo P2. Emerge che, in un momento di debolezza, dalla Chiesa aveva fatto richiesta di iscrizione. Il fratello di Patrizio Peci viene rapito per vendetta. Dalla Chiesa, con il pretesto di una promozione, viene allontanato dagli incarichi operativi.

Il nostro Generale: trama e anticipazioni 17 gennaio 2023

Il nostro Generale trama episodio 8 – Sagunto. Sotto la guida del nuovo capo, Giovanni Senzani, i terroristi processano e uccidono il fratello di Patrizio Peci. Ma sono gli ultimi colpi di coda di un’organizzazione colpita dalle dichiarazioni dei pentiti e ormai destinata alla sconfitta. Siamo nel 1982 e dalla Chiesa accetta di tornare a Palermo come prefetto per riprendere la lotta contro la mafia. Gli vengono promessi poteri speciali, che però non diventeranno mai effettivi. A Palermo il Generale è solo. Il 3 settembre 1982 viene assassinato dalla mafia insieme a Emanuela in via Carini.

Il nostro Generale streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv Il nostro Generale streaming sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

Il nostro Generale: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv Il nostro Generale basta andare sull’hashtag ufficiale #IlnostroGenerale, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Il nostro Generale segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Il nostro Generale: link utili