Mamma Ho Preso Il Morbillo film stasera in tv 18 gennaio: cast, trama, streaming

Mamma Ho Preso Il Morbillo film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Home Alone 3

GENERE: Commedia

ANNO: 1997

REGIA: Raja Gosnell

CAST: Alex D. Linz, Olek Krupa, Rya Kihlstedt, Lenny von Dohlen, David Thornton, Scarlett Johansson, Billy Hopkins, Kevin Kilner, Haviland Morris, Seth Smith, Marian Seldes, Christopher Curry, Baxter Harris

DURATA: 106 Minuti

Mamma Ho Preso Il Morbillo film stasera in tv: trama

Dei criminali internazionali hanno rubato dal Dipartimento Americano della Difesa un microchip di un computer contenente piani segreti. Il microchip è stato nascosto all’interno di un’automobile giocattolo che finisce nelle mani del piccolo Alex Pruitt. Alex vive in un quartiere di Chicago con i genitori e i fratelli più grandi. Ma la mamma deve lavorare fuori casa, e il piccolo Alex rimane a casa da solo, costretto a letto con il morbillo. Intanto quattro spie arrivano nel quartiere alberato e mettono in atto sofisticati sistemi per recuperare il microchip. Alex è solo in casa ma non si perde d’animo e trasforma la casa in una perfetta trappola dove i cattivi vengono martirizzati da trappole e trabocchetti……

Mamma Ho Preso Il Morbillo film stasera in tv: curiosità

Mamma ho preso il morbillo è il terzo capitolo della saga ed è l’unico della trilogia cinematografica a svolgersi dopo il Natale.

Si tratta del primo film non diretto dal regista Chris Columbus e senza le musiche di John Williams.

La bellissima casa dei Pruitt esiste e si trova al 3026 Normandy Pl. Evanston in Illinois.

La pellicola è il primo film alla regia di Raja Gosnell. Poi il regista firmerà altri franchise di successo come quello di Scooby-Doo(2002) e Scooby-Doo 2: Mostri scatenati(2004) e I Puffi(2011) e I Puffi 2 (2013).

Nel cast c’è anche una giovanissima Scarlett Johansson che interpreta Molly, la sorella del piccolo Alex.

